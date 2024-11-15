Овечкин дал совет Деревянко, как забить за «Динамо»: «Проще простого — как одной левой!»

Хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин специально для «СЭ» рассказал об ожиданиях от матча «Динамо» — «Амкал», который пройдет на «ВТБ Арене» 17 ноября, и дал совет актеру Павлу Деревянко, который выйдет на поле в составе бело-голубых.

«Я сейчас немножко занят — поэтому не могу снова приехать на матч «Динамо» — «Амкал». Но буду, как и всегда, болеть за бело-голубых. Что посоветую Паше Деревянко, чтобы забить гол? Паша, это проще простого — как одной левой!» — сказал Овечкин.

Летом 2022 года Овечкин принял участие в матче «Динамо» против «Амкала», который завершился разгромом команды блогеров со счетом 5:0. Хоккеист вывел бело-голубых на поле с капитанской повязкой и стал автором победного гола. После передачи Федора Смолова Овечкин забил ударом в одно касание из пределов штрафной.