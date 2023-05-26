Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:35

Овечкин назвал Дзюбу «слабеньким» перед матчем «Динамо» с «Локомотивом»

Виктория Кравченко
Александр Овечкин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин назвал форварда «Локомотива» Артема Дзюбу «слабеньким» перед матчем 29-го тура РПЛ с «Динамо».

Ранее хоккеист посетил тренировочную базу футбольного «Динамо». В разговоре с нападающим бело-голубых Федором Смоловым они обсудили предстоящий матч московской команды с железнодорожниками.

— Кого будем громить? «Амкал»? 2DROTS? Выбирай, — спросил Смолов.

— «Локомотив». Вызвали на подмогу, — ответил Овечкин.

— Слушай, нормально. Как раз: у них Артем, у нас ты.

— А чего с ним толкаться? Он слабенький, — добавил хоккеист.

В июне 2022 года Овечкин участвовал в товарищеском матче «Динамо» против «Амкала» (5:0). Хоккеист в этой встрече отметился голом. Смолов пяткой отбросил мяч Овечкину, который из пределов штрафной низом пробил точно в нижний угол.

«Динамо» на своем поле сыграет с «Локомотивом» в воскресенье, 28 мая. Начало матча — в 16.30 по московскому времени.

Александр Овечкин
Артем Дзюба
Федор Смолов
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
16-летняя Мирра Андреева приковала к себе внимание в Париже. Ее называют новой Шараповой
«Даллас» в овертайме победил «Вегас» в финале конференции НХЛ
Мошенники стали давить на родственников жертв для кражи денег
Младенца обнаружили в мусорном контейнере в Челябинске
Тела трех девочек обнаружили в реке в Чувашии
Три варианта развития Арктики предложили российские эксперты
Популярное видео
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 29-й тур: «Сочи» — «Зенит», «Краснодар» — ЦСКА и другие матчи
Быстров: «Факел» демонстрирует футбол «всей душой», за них хочется переживать»
Ловчев считает, что «Спартак» может потерять очки в матче 29-го тура РПЛ с «Пари НН»
В «Факеле» заявили, что вратарь Свинов по окончании сезона вернется в «Спартак»
Быстров: «Печально, что у «Урала» нет своих воспитанников и академии. Это камень в огород Иванова»
«В следующем сезоне ЦСКА должен бороться за чемпионство. «Химкам» воздалось за Юрана». Интервью Газзаева
Альшин: «Факел» хочет остаться в РПЛ, и считаю, что заслужил это своей игрой»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Зенит» интересуется защитником «Фенербахче» Салаи

Мостовой считает, что «Спартаку» стоит найти полузащитников уровня Вендела и Клаудиньо