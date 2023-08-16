Овечкин обратился с пожеланиями к Артему Дзюбе

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, чего желает форварду «Локомотива» Артему Дзюбе.

«Пожелания Дзюбе? Удачи, в карьере — продолжения! Самое главное, чтобы забивал и двигался на поле, как в былые добрые [времена]. И здоровья, конечно!» — сказал Дзюба в эфире «Матч ТВ».

Перед матчем «Динамо» — «Локомотив» (2:4) в 29-м туре РПЛ сезона-2022/23 пресс-служба «Динамо» выложила видео разговора хоккеиста с Федором Смоловым, в ходе которого Овечкин назвал нападающего железнодорожников «слабеньким» в ответ на предложение «потолкаться» с футболистом.

После победы в дерби Дзюба заявил, что прощает Овечкина, потому что «с таким пузиком он может себе позволить». А позже объяснил, что их публичная пикировка была шуткой.