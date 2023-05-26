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Сегодня, 19:05

Овечкин подарил Захаряну на день рождения именную клюшку с автографом

Игнат Заздравин
Корреспондент
Александр Овечкин дарит именную клюшку Арсену Захаряну.
Фото ФК «Динамо»
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поздравил с днем рождения полузащитника футбольного «Динамо» Арсена Захаряна.

Ранее Овечкин прибыл на тренировочную базу «Динамо» перед дерби против «Локомотива», которое пройдет 28 мая.

Хоккеист подарил Захаряну именную клюшку с автографом. Видео с вручением подарка выложила пресс-служба бело-голубых. Полузащитнику «Динамо» 26 мая исполнилось 20 лет.

Кроме того, Овечкин вручил свою именную джерси с матча всех звезд НХЛ Константину Тюкавину.

Александр Овечкин
Арсен Захарян
Футбол
ФК Динамо (Москва)
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