Овечкин подарил Захаряну на день рождения именную клюшку с автографом

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поздравил с днем рождения полузащитника футбольного «Динамо» Арсена Захаряна.

Ранее Овечкин прибыл на тренировочную базу «Динамо» перед дерби против «Локомотива», которое пройдет 28 мая.

Хоккеист подарил Захаряну именную клюшку с автографом. Видео с вручением подарка выложила пресс-служба бело-голубых. Полузащитнику «Динамо» 26 мая исполнилось 20 лет.

Кроме того, Овечкин вручил свою именную джерси с матча всех звезд НХЛ Константину Тюкавину.