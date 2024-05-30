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Сегодня, 15:24

Овечкин — об упущенном «Динамо» чемпионстве в РПЛ: «Жалко, что не выиграли. Все было в руках ребят»

Александр Овечкин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал поражение «Динамо» в 30-м туре РПЛ от «Краснодара» (0:1), из-за которого бело-голубые не завоевали золотые медали чемпионата России.

«Конечно, смотрел, очень переживал, жалко, что не выиграли. Была обида такая за «Динамо» и за болельщиков, но это жизнь, это спорт, будем надеяться на следующий год.

Все было в руках самих ребят. Я думаю, все переживали, все нервничали. Но опять чуть-чуть не хватило», — сказал Овечкин в интервью YouTube-каналу «Это хоккей, брат!».

«Динамо» в итоговой таблице чемпионата России-2023/24 заняло третье место. «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом России, «Краснодар» завершил сезон на второй строчке.

Овечкин — воспитанник хоккейного «Динамо». В июне 2022 года он принял участие в товарищеском матче футбольной команды бело-голубых с клубом 2DROTS из медиалиги. «Динамо» выиграло ту встречу со счетом 5:0, а Овечкин забил гол.

Александр Овечкин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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