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Сегодня, 13:49

Овечкин сказал, что верит в чемпионство футбольного «Динамо»

Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин поделился ожиданиями от выступления футбольного «Динамо» в чемпионате России.

— Вы говорили, что верите, что «Динамо» может стать чемпионом. Сейчас, по прошествии шести туров, ваше мнение не поменялось или наоборот укрепилось?

— Прошло только шесть туров, команда показывает хорошую игру, хорошие результаты, — сказал Овечкин. — Последний раз смотрел матч с «Краснодаром» — очень много моментов, жаль что проиграли. Болею за родной клуб, желаю ему всего самого лучшего. Самое главное, чтобы без травм. Желаю победы. В чемпионство, конечно, верю.

После шести туров «Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 12 очков. Отставание от лидирующего «Локомотива» составляет три очка.

В ближайшем матче «Динамо» 1 сентября на выезде встретится с «Оренбургом».

Александр Овечкин
ФК Динамо (Москва)
ХК Вашингтон Кэпиталз
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