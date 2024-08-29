Овечкин сказал, что верит в чемпионство футбольного «Динамо»

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин поделился ожиданиями от выступления футбольного «Динамо» в чемпионате России.

— Вы говорили, что верите, что «Динамо» может стать чемпионом. Сейчас, по прошествии шести туров, ваше мнение не поменялось или наоборот укрепилось?

— Прошло только шесть туров, команда показывает хорошую игру, хорошие результаты, — сказал Овечкин. — Последний раз смотрел матч с «Краснодаром» — очень много моментов, жаль что проиграли. Болею за родной клуб, желаю ему всего самого лучшего. Самое главное, чтобы без травм. Желаю победы. В чемпионство, конечно, верю.

После шести туров «Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 12 очков. Отставание от лидирующего «Локомотива» составляет три очка.

В ближайшем матче «Динамо» 1 сентября на выезде встретится с «Оренбургом».