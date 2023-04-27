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Сегодня, 15:40

Овечкин во второй раз может сыграть за футбольное «Динамо»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что футбольный клуб общается с обладателем Кубка Стэнли в составе клуба НХЛ «Вашингтон» Александром Овечкиным по поводу его возможного участия в товарищеском матче летом.

«Александр Овечкин летом может сыграть за «Динамо» в товарищеском матче. Работаем с ним», — приводит слова Пивоварова ТАСС.

25 июня 2022 года Овечкин поучаствовал в товарищеском матче в составе «Динамо» против команды блогеров «Амкал», хоккеист забил гол на 11-й минуте, после чего был заменен на полузащитника Даниила Фомина. Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу «Динамо».

28 апреля «Динамо» дома сыграет с воронежским «Факелом» в матче 25-го тура РПЛ. Пресс-служба «Динамо» сообщила, что Овечкин посетит игру, которая будет посвящена 100-летию клуба.

«Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков в 24 матчах.

Источник: https://tass.ru/sport/17626445
Александр Овечкин
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