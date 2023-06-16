Ойеволе покинет «Оренбург» вместе с Личкой

Вместе с главным тренером Марцелом Личкой из «Оренбурга» в «Динамо» перейдут четыре специалиста, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, в московский клуб отправятся брат Марцела Марио Личка, ассистент Адесойе Ойеволе, тренер по физподготовке Евгений Стукалов и аналитик Алексей Радевич.

«Оренбург» является первым клубом для Ойеволе как тренера. Будучи футболистом, он провел в уральском клубе суммарно около восьми лет, сыграв 199 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 11 результативных передач.