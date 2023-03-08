0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:37

Озбилиз: «Дзюбе было бы тяжелее, если бы после «Спартака» он выбрал не «Локомотив», а ЦСКА»

Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Спартака» Арас Озбилиз считает, что форварда Артема Дзюбу нельзя назвать предателем за переход в «Локомотив» после его игры за «Зенит» и красно-белых.

«Артем Дзюба играл в «Спартаке», затем в «Зените», а сейчас он игрок «Локомотива, поэтому не стоит называть его предателем. Многие футболисты успели поиграть в нескольких московских командах. Дзюбе было бы тяжелее, если бы после «Спартака» он выбрал не «Локомотив», а ЦСКА.

В переходе Артема в стан железнодорожников нет проблем. К нам в «Спартак» уже переходил Денис Глушаков, который раньше тоже был игроком «Локо», — приводит слова Озбилиза Sport24.

В текущем сезоне 34-летний Дзюба провел 3 матча за «Локомотив» и забил в них три гола.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-08-ozbiliz-dzyubu-ne-stoit-nazyvat-predatelem-iz-za-perekhoda-v-lokomotiv-yesliby-on-vybral-tsska-byloby-tyazheleye
Арас Озбилис
Артем Дзюба
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Объятия Трусовой и Кондратюка, растерянная Валиева. Главные фото финала «Гран-при России»
Бросила спорт и вышла замуж за датчанина. Выбор звезды российского керлинга
Путин заявил о прямой угрозе безопасности России
Журналистку Daily Mail шокировали прилавки российских магазинов после года санкций
Муж блогера Лерчек объяснил происхождение 10 паспортов и 8 кг золота
Блогер Лерчек и ее муж прокомментировали «Известиям» уголовное дело
Популярное видео
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ростов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ахмат»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 16-й тур, видеообзоры матчей
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Нижний Новгород»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Карасев об отстранении российских судей: «Хочу, чтобы все закончилось»