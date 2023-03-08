Арас Озбилиз: «Хотел бы, чтобы Захарян представлял сборную Армении. Это даст качество нашей команде»

Армянский футболист Арас Озбилиз высказался о возможной натурализации полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

«Хотел бы, чтобы Арсен Захарян представлял сборную Армении. Главное, чтобы он хотел сердцем представлять нашу страну. Если это и случится, Арсен точно даст качество нашей сборной. Не знаю, возможно ли это юридически, но главное, чтобы он сам захотел представлять Армению», — приводит Sport24 слова Озбилиза.

Осенью 2022 года сообщалось, что Захарян рассматривает возможность получения армянского гражданства.

На счету 19-летнего футболиста 5 матчей в составе сборной России.