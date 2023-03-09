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Сегодня, 17:24

Озбилиз назвал Промеса лучшим игроком «Спартака»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболиста «Спартака» Араc Озбилиз рассказал, кто сейчас выделяется в составе красно-белых, а также высказал мнение о шансах спартаковцев бороться с «Зениом» за чемпионский титул.

«Самый лучший в нынешнем «Спартаке» Квинси Промес. Он в такой же хорошей форме, что и восемь лет назад. Думаю, что несмотря на возраст он способен показывать многое на поле. Также я бы отметил Романа Зобнина, который основной на своей позиции в «Спартаке» и игрок сборной России. У красно-белых есть много перспективных футболистов, но даже при этом условии конкурировать с «Зенитом» сложно. Команда из Питера сейчас очень сильна», — приводит слова Озбилиза Sport24.

В текущем сезоне 31-летний нидерландский футболист провел 26 матчей за «Спартак», забил 18 голов и сделал 9 результативных передач.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-09-ozbiliz-nazval-luchshego-igroka-spartaka-on-v-takoyzhe-khoroshey-forme-chto-i-8-let-nazad
Квинси Промес
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