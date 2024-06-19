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Сегодня, 13:15

Озбилиз объяснил, на что стоит обратить внимание Захаряну для успешного выступления в Испании

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Бывший футболист «Спартака» Арас Озбилиз прокомментировал «СЭ» игру полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна в сезоне-2023/24.

«Думаю, что первый сезон вышел неплохим. Очень важно, что он сделал этот шаг в Европу. Но разница между ла лигой и РПЛ большая, это факт. Очень важно оформлять голевые действия, в этом ему надо добавлять. Захаряну необходимо быстро привыкнуть к другой стране, ее культуре и языку. Это сильно помогает. Ну и, конечно, нужно работать на тренировках, только через работу можно достичь результата», — сказал Озбилиз «СЭ».

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» в августе 2023 года. В сезоне-2023/24 россиянин провел 40 матчей за испанскую команду, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

(Александр Абустин)

Полностью интервью Озбилиза читайте на сайте «СЭ»

Арас Озбилис
Арсен Захарян
ФК Реал Сосьедад
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