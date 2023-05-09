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Сегодня, 10:22

Озбилиз: «У Сперцяна есть все шансы заиграть в топ-5 лиг Европы»

Мария Гусева
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Бывший футболист «Спартака» Арас Озбилиз оценил игру полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

«Общался с Эдуардом Сперцяном в ноябре, сказал ему: «Одной ногой ты должен уже быть в Европе», — цитирует Sport24 Озбилиза. - Для этого полузащитника важен клуб и лига, но Эдик уже готов к игре в Европе. У него все шансы заиграть в топ-5 лиг европейского футбола. Сперцян не раз мне говорил, что рад всем условиям в «Краснодаре», но ему все еще больше хочется поиграть в Европе. Его задача — попасть туда, и только потом можно будет говорить об уровне этого футболиста. Если брать его качества и функционал, то это специфический вопрос. Однако Эдуарду больше всего подойдет Испания или Германия. Может, через год ситуация изменится, но пока Сперцяну нужно работать и прибавлять с каждым днем».

22-летний Сперцян является воспитанником «Краснодара».

В текущем сезоне на его счету 14 голов и 11 результативных передач в 36 матчах во всех турнирах.

Источник: Sport24
Эдуард Сперцян
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
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