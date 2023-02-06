Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:50

Озбилиз: «Бороться с «Зенитом» за чемпионство тяжело, но если мы говорим о «Спартаке», то шанс есть всегда»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Спартака» Арас Озбилиз оценил шансы московской команды побороться с «Зенитом» за чемпионский титул в РПЛ.

«Конечно, я смотрю игры «Спартака». Сейчас команда на сборах, видел пару новых трансферов. Они должны работать, чтобы бороться за чемпионство. У «Зенита» очень хорошие легионеры, никто не ушел. Тяжело будет. Но если мы говорим о «Спартаке», то шанс есть всегда», — приводит Sports24 слова Озбилиза.

По итогам 17 туров «Спартак» занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России и отстает от лидера на 6 очков.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-06-ozbiliz-borotsya-s-zenitom-za-chempionstvo-budet-tyazhelo-no-yesli-my-govorim-o-spartake-to-shans-yest-vsegda
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
1
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Я закончил. Спасибо». Федор Емельяненко объявил о завершении карьеры
«Мне приказали встретиться с Фиделем Кастро. Но я убежал». Один из величайших умов XX века
Шольц заявил о консенсусе с Зеленским по отказу от ударов по России из западного оружия
В МИДе ответили на слова Борреля о нежелании ЕС отправить военных на Украину
В Подольске мужчину избили за замечание и бросили умирать на дороге
Арестович предупредил о неприятностях для ВСУ в Донбассе
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Ерохин — о матче с «Уралом»: «Самое главное — что были хорошие атаки и хорошие моменты»
Часть футболистов «Рубина» не смогли улететь из Турции из-за плохой погоды
Слуцкий — о в европейских чемпионатах: «Историческая вещь. У меня было огромное количество собеседований с клубами АПЛ»
Федотов — о стычке с Абаскалем: «Были неправильно выраженные мысли, но там не о чем жалеть»
Игнатьев оценил решение отменить дисквалификацию после получения красной карточки в Зимнем кубке РПЛ
Агент Дасы: «Он хочет, чтобы все было тихо и спокойно, фокусируется на выступлениях за «Динамо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Слуцкий — о Мостовом: «Обидно, когда большие игроки превращаются во фриков, посмешище»

Болельщики «Ференцвароша» продемонстрировали перформанс с флагом России перед матчем