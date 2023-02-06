Озбилиз: «Бороться с «Зенитом» за чемпионство тяжело, но если мы говорим о «Спартаке», то шанс есть всегда»

Бывший полузащитник «Спартака» Арас Озбилиз оценил шансы московской команды побороться с «Зенитом» за чемпионский титул в РПЛ.

«Конечно, я смотрю игры «Спартака». Сейчас команда на сборах, видел пару новых трансферов. Они должны работать, чтобы бороться за чемпионство. У «Зенита» очень хорошие легионеры, никто не ушел. Тяжело будет. Но если мы говорим о «Спартаке», то шанс есть всегда», — приводит Sports24 слова Озбилиза.

По итогам 17 туров «Спартак» занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России и отстает от лидера на 6 очков.