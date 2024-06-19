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Озбилиз — о примирении Глушакова с Каррерой: «Им давно надо было это сделать»

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Бывший полузащитник «Спартака» Арас Озбилиз прокомментировал «СЭ» новость о примирении экс-полузащитника красно-белых Дениса Глушакова и тренера «Асколи» Массимо Карреры.

«Это было необходимо, потому что они оба из чемпионской команды. Возможно, раньше им просто не удавалось встретиться. Такое бывает в футболе», — сказал Озбилиз «СЭ».

Массимо Каррера тренировал «Спартак» с июля 2016 по октябрь 2018 года. Под его руководством красно-белые стали чемпионами России в сезоне-2016/17.

В сентябре 2018 года, за месяц до своей отставки, Каррера отстранил Глушакова и защитника Андрея Ещенко от работы с основным составом «Спартака». Футболисты вернулись в основную группу после ухода итальянца.

(Александр Абустин)

Полностью интервью Озбилиза читайте на сайте «СЭ»

Арас Озбилис
Денис Глушаков
ФК Спартак (Москва)
Массимо Каррера
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