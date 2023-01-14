Озбилиз приглашал Глушакова играть в Армению

Бывший полузащитник «Спартака» Арас Озбилиз заявил «СЭ», что предлагал экс-полузащитнику «Химок» Денису Глушакову попробовать свои силы в чемпионате Армении.

«Я сказал Глушакову приходить в Армению. Но он, наверное, еще не готов. Честно, я думаю, что здесь условия не как в РПЛ. Поэтому он еще думает», — сказал Озбилиз «СЭ».

9 января Глушаков объявил об уходе из «Химок». В текущем сезоне он провел 14 матчей в РПЛ и отметился результативной передачей.

35-летний Глушаков выступал в РПЛ за «Локомотив», «Спартак» и «Ахмат».