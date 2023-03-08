Озбилиз считает, что судья Мешков был против «Спартака»: «Раньше тоже были такие ситуации»

Бывший полузащитник «Спартака» Араз Озбилиз в комментарии для «СЭ» высказался об ошибке арбитра Виталия Мешкова в матче 18-го тура РПЛ между красно-белыми и «Уралом» (2:2).

«Слышал об инциденте в матче «Спартака» с Мешковым. Раньше тоже были такие ситуации, когда судьи были против красно-белых. Но я не видел момента. Тяжело сказать с моей стороны. Хотите сказать, раньше против кого-то не судили? Было такое, конечно», — сказал Озбилиз «СЭ».

На 86-й минуте матча «Спартак» — «Урал» Мешков ошибочно не засчитал гол форварда красно-белых Александра Соболева.