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Сегодня, 12:06

Озбилиз считает, что Абаскалю нужно остаться в «Спартаке» и бороться за трофеи

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Арас Озбилиз считает, что москвичи завершат сезон-2022/23 РПЛ на третьем месте, а в следующем сезоне должны бороться за трофеи.

«Спартак» — это клуб, который каждый год стремится к чемпионству, и видно, что Абаскаль тоже этого хочет. В этом сезоне, скорее всего, будет бронза, но думаю, что испанцу стоит остаться в России и бороться за трофеи в следующем сезоне", — приводит слова Озбилиза Sport24.

В последнем туре «Спартак» на выезде сыграет против «Крыльев Советов». Самарцы ведут борьбу за сохранение прописки в РПЛ, а москвичи еще претендуют на серебро. Начало матча — в 17:00 мск.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-03-ozbiliz-v-etom-sezone-u-spartaka-skoreye-vsego-budet-bronza-no-abaskalyu-nuzhno-ostatsya-i-borotsya-za-trofei
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ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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