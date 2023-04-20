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Сегодня, 19:40

Озбилиз считает, что РПЛ стала слабее: «Надо что-то делать»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Экс-игрок «Спартака» Арас Озбилиз в комментарии для «СЭ» высказался о возможном изменении формата проведения РПЛ.

«Нужно ли проводить реформу РПЛ по примеру бельгийского или австрийского чемпионата? Можно рассмотреть такой вариант. Чемпионат России слабее стал, чем раньше. Поэтому надо что-то делать, чтобы добавлять интенсивность. Это должна решать федерация. Вариант плей-офф применяется в небольшом количестве чемпионатов. Сложно сказать, какой вариант будет лучше для РПЛ», — сказал Озбилиз «СЭ».

Ранее президент РПЛ Александр Алаев сообщил, что в чемпионате России может появиться стадия плей-офф или третий круг с разбивкой команд на группы. Он отметил, что эти вопросы заслуживают обсуждения на общем собрании клубов.

Арас Озбилис
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