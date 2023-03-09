0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:24

Озбилиз: «Теоретические шансы на чемпионство у «Спартака» есть всегда»

Иван Торопцев
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Спартака» Араз Озбилиз поделился мнением о шансах красно-белых на борьбу за чемпионство в этом сезоне.

«Теоретические шансы у «Спартака» на чемпионство всегда есть, но обидно, что команда потеряла очки в матче с «Уралом» из-за ошибки судьи. Красно-белые всегда должны играть на чемпионство! Шансы всегда есть, но с таким «Зенитом» за титул будет бороться тяжело», — приводит Sport24 слова Озбилиза.

«Спартак» с 37 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ сезона-2022/23 после 18 туров. Красно-белые отстают от лидирующего «Зенита» на 8 очков.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-09-aras-ozbiliz-teoreticheskiye-shansy-u-spartaka-na-chempionstvo-vsegda-yest
Арас Озбилис
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Впервые встала на коньки в 79 лет». Команда пенсионерок из глубинки мечтает сразиться с Канадой
Объятия Трусовой и Кондратюка, растерянная Валиева. Главные фото финала «Гран-при России»
Путин заявил о прямой угрозе безопасности России
Журналистку Daily Mail шокировали прилавки российских магазинов после года санкций
Муж блогера Лерчек объяснил происхождение 10 паспортов и 8 кг золота
Президент Польши назвал полезным для Европы уничтожение «Северных потоков»
Популярное видео
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ростов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ахмат»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 16-й тур, видеообзоры матчей
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Нижний Новгород»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 19-й тур: «Спартак» — «Факел», «Зенит» — «Химки» и другие матчи
Безбородов назначен главным арбитром матча 19-го тура РПЛ «Спартак» — «Факел»
Масалитин уверен, что «Зенит» станет чемпионом РПЛ в этом сезоне
Агент Дркушича рассказал, что защитник сфокусирован на игре за «Сочи»
Балахнин считает, что «Спартак» слабо смотрелся с «Уралом»
«Ростов» в тройке? Кажется, это было наивно
Легенда «Аякса» считает обидным, что вокруг Промеса сейчас столько слухов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Легенда «Аякса» считает Вильену и Тила самыми успешными голландцами в истории РПЛ

Легенда «Аякса»: «В Нидерландах ничего не слышно о российском футболе»