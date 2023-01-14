Озбилиз считает, что Захарян может закрепиться в основном составе «Челси»

Бывший полузащитник «Спартака» Арас Озбилиз в разговоре с «СЭ» оценил возможность перехода российского полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в английский «Челси».

«Челси» — очень большой клуб. Захарян должен переходить туда, где у него будет игровая практика. АПЛ — очень высокий уровень. Не знаю, сможет ли Захарян закрепиться в основном составе. Почему нет? Главное туда попасть. Потом можно выиграть конкуренцию. Самое важное оказаться в «Челси», а потом будет легче», — сказал Озбилиз «СЭ».

В августе английский клуб был готов активировать опцию выкупа хавбека. Позже в «Динамо» сообщили, что переговоры прекратились по просьбе «Челси». 9 января СМИ писали, что «Челси» все еще сохраняет интерес к футболисту, сам Захарян заявил, что устал от этих разговоров.

1 сентября 2022 года «Динамо» объявило о том, что Захарян не перейдет в «Челси» в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне 19-летний россиянин провел за «Динамо» 22 матча, забил три мяча и отдал шесть результативных передач.