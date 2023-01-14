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Сегодня, 15:38

Озбилиз считает, что Захарян может закрепиться в основном составе «Челси»

Микеле Антонов
Корреспондент
Арсен Захарян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший полузащитник «Спартака» Арас Озбилиз в разговоре с «СЭ» оценил возможность перехода российского полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в английский «Челси».

«Челси» — очень большой клуб. Захарян должен переходить туда, где у него будет игровая практика. АПЛ — очень высокий уровень. Не знаю, сможет ли Захарян закрепиться в основном составе. Почему нет? Главное туда попасть. Потом можно выиграть конкуренцию. Самое важное оказаться в «Челси», а потом будет легче», — сказал Озбилиз «СЭ».

В августе английский клуб был готов активировать опцию выкупа хавбека. Позже в «Динамо» сообщили, что переговоры прекратились по просьбе «Челси». 9 января СМИ писали, что «Челси» все еще сохраняет интерес к футболисту, сам Захарян заявил, что устал от этих разговоров.

1 сентября 2022 года «Динамо» объявило о том, что Захарян не перейдет в «Челси» в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне 19-летний россиянин провел за «Динамо» 22 матча, забил три мяча и отдал шесть результативных передач.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Манчестер Юнайтед 0
Манчестер Сити 0
1-й тайм

П2

35%

1.93

24%

1.93

обе забьют - да

22%

1.65
⚽ Футбол. Англия.АПЛ
Тоттенхэм Хотспур
Арсенал

ИТБ2 (1.5)

25%

1.97

ТБ 2.5

21%

1.75

П2

16%

2.22
⚽ Футбол. Испания. Суперкубок
Реал
Барселона

ТБ 2.5

31%

1.70

Ф2(0)

22%

1.84

19%

1.57
Арас Озбилис
Арсен Захарян
ФК Динамо (Москва)
ФК Челси
1
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