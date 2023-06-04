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Сегодня, 11:25

Озбилиз выбрал Промеса лучшим игроком сезона в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Арас Озбилиз ответил на вопрос о лучшем игроке РПЛ по итогам сезона-2022/23.

«Если выбирать лучшего игрока по итогам сезона в РПЛ, то как спартаковец выберу Квинси Промеса. Он в отличной форме, постоянно дает результат, это легенда и самый качественный футболист сегодняшнего «Спартака», — приводит слова Озбилиза Sport24.

В завершившемся сезоне полузащитник «Спартака» Квинси Промес, забивший 20 голов, финишировал на 2-м месте в гонке бомбардиров РПЛ после хавбека «Зенита» Малкома, на счету которого 23 мяча. Оба игрока также сделали по 7 результативных передач.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-04-ozbiliz-vybral-promesa-luchshim-igrokom-sezona-v-rpl
Квинси Промес
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ФК Спартак (Москва)
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