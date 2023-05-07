Озбилиз: «В ближайшие годы сложно будет кому-то бороться с «Зенитом», питерцы очень сильны»

Бывший полузащитник «Спартака» Арас Озбилиз назвал главный фактор в чемпионстве «Зенита» в этом сезоне РПЛ.

«Мне кажется, в этом году самая сильная команда была у «Зенита». Они сумели сохранить всех легионеров, читалось, что завоюют чемпионство. Главным фактором в чемпионстве стала стабильность. В ближайшие годы сложно будет кому-то бороться с питерцами, их игроки очень сильны. Но это футбол, может всякое может поменяться. Летом, возможно, лидеры команды уйдут, поэтому всякое может быть», — цитирует Озбилиза Metaratings.ru.

В матче 26-го тура чемпионата России «Зенит» обыграл «Спартак» (3:2) и досрочно стал чемпионом страны. Под руководством нынешнего главного тренера «Зенита» Сергея Семака петербуржцы пятый раз подряд завоевали золотые медали в РПЛ.