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Сегодня, 13:00

Озбилиз высказался о влиянии санкций на российский футбол

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Бывший полузащитник «Спартака» Арас Озбилиз поделился с «СЭ» мнением о влиянии санкций на российский футбол.

«С одной стороны, они повлияли, а с другой — нет. Потому что еще есть футболисты, которые хотят играть в России. Раньше, безусловно, был сильный чемпионат, но, с другой стороны, сейчас есть больше возможностей вкладывать деньги в развитие академий, чем тратить их на легионеров. И эта ситуация с санкциями вынуждает развивать молодежь. Я считаю, что всегда нужно вкладываться в детско-юношеский футбол, потому что потом, когда игроки вырастут, они смогут приносить хороший доход. Но надо понимать, что это долгий процесс. Не получится все сделать за два-три года», — сказал Озбилиз «СЭ».

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские сборные и клубы от международных соревнований.

(Александр Абустин)

Полностью интервью Озбилиза читайте на сайте «СЭ»

Арас Озбилис
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