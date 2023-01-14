Озбилиз заявил, что не планирует возвращаться в «Спартак»

Сегодня, 15:13
Бывший полузащитник «Спартака» Арас Озбилиз в разговоре с «СЭ» высказался насчет продолжения своей игровой карьеры.
«Возможное возвращение в «Спартак»? Нет. С этим тяжело, конечно. Хочу остаться в Армении. Скоро вы узнаете, где я буду играть. Здесь семья. Хочу помогать футболу. Он должен стать лучше. Думаю, я могу много чем помочь», — сказал Озбилиз «СЭ».
1 января 2023 года у полузащитника истек контракт с «Пюником». Таким образом, Арас Озбилиз стал свободным агентом.
Озбилиз играл за «Кубань» с 2012 по 2013 год. В 2013 году он подписал пятилетний контракт со «Спартаком», однако покинул его в 2016-м. Всего за команду он сыграл 40 матчей, забил 5 голов и отдал 5 результативных передач.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования