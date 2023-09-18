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Сегодня, 14:42

Озбилиз заявил, что Промеса уже можно назвать легендой «Спартака»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Арас Озбилиз заявил, что нападающего красно-белых Квинси Промеса уже можно назвать легендой клуба.

«Конечно, Промеса уже можно назвать легендой «Спартака» — он заслужил это. Квинси стал лучшим бомбардиром «Спартака» в истории чемпионата России, это огромное достижение. Поэтому, думаю, люди со мной согласятся. Промес — великолепный футболист. Здорово, что он продолжает забивать голы и приносить пользу команде», — приводит слова Озбилиза «РБ Спорт».

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. В феврале 2021-го 31-летний голландец вернулся в московский клуб. Вместе со «Спартаком» Промес стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны. Всего за московский клуб он провел 224 матча, забил 109 мячей и отдал 56 результативных передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aras-ozbiliz-promesa-uzhe-mozhno-nazvat-legendoj-spartaka/
Квинси Промес
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ФК Спартак (Москва)
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