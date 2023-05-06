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Сегодня, 16:33

Озбилиз заявил, что «Спартак» всегда может взять три очка в Санкт-Петербурге

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Арас Озбилиз поделился ожиданиями от выездного матча красно-белых против «Зенита» в 26-м туре РПЛ.

«Спартак» всегда может взять три очка в Питере, но сейчас «Зенит» силен. В этом сезоне видна разница между первой командой и остальными клубами. Дай бог «Спартак» одержит победу. Сине-бело-голубые уже фактически чемпионы, но спартаковцы своей победой могут добавить ложку дегтя в их бочку меда и немного подпортить празднование", — приводит слова Озбилиза Sport24.

7 мая «Зенит» на своем поле примет «Спартак» в матче 26-го тура РПЛ. После 25 туров команда из Санкт-Петербурга сохраняет лидерство в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 61 очко. Красно-белые с 49 очками занимают третье место.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-05-06-ozbiliz-spartak-pobedoy-v-pitere-mozhet-dobavit-lozhku-degtya-v-bochku-meda-zenita-i-podportit-prazdnovaniye
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