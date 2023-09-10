Озбилиз заявил, что Тикнизян сможет играть в чемпионате Германии

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Армении Арас Озбилиз после матча памяти Ильи Цымбаларя рассказал, что думает о защитнике «Локомотива» Наире Тикнизяне.

— Очень хорош физически, качественный, современный латераль, который может играть по всему флангу. Сегодня это очень важно.

— Он сможет играть в Германии?

— Время покажет, но я думаю, он может играть в Германии. У нас есть пара футболистов, которые играют в Бундеслиге. Думаю, он тоже может.

В матче памяти Ильи Цымбаларя ветераны «Спартака» победили команду звезд, за которую играл Озбилиз, со счетом 2:1.