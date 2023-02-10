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Сегодня, 18:37

Озбилиз заявил, что у него были варианты вернуться в Россию

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Арас Озбилиз признался, что у него была возможность вернуться в Россию — клуб РПЛ хотел взять его в аренду у «Бешикташа».

«Были ли у меня варианты из России после «Спартака»? Было, но я выбрал другой вариант. Это было давно. Я пришел играть в «Башикташ», потом были варианты поехать в аренду в Россию, просто не получилось. Затем я вернулся в Нидерланды», — приводит слова Озбилиза Sport24.

Озбилиз играл за «Кубань» с 2012 по 2013 год. В 2013 году он подписал пятилетний контракт со «Спартаком», однако покинул его в 2016-м. Всего за команду он сыграл 40 матчей, забил 5 голов и отдал 5 результативных передач.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-10-ozbiliz-byli-varianty-vernutsya-v-rossiyu-posle-spartaka
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