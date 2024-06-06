Оздоев: «Зенит» доминирует не так, как раньше. Но главное, что команда по-прежнему выигрывает»

Полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев поделился мнением о чемпионской интриге в прошедшем сезоне РПЛ.

«Доминирует в РПЛ «Зенит» не так, как раньше. Но чемпионство ребята берут. На мой взгляд, самое главное, что команда по-прежнему выигрывает, становится чемпионом. Тем более, на этот раз «Зенит» выиграл не только чемпионат, но и Кубок. Так что все нормально. Хотя и «Краснодар», и «Динамо» провели очень хороший сезон. Я смотрел некоторые их игры — очень понравились. Но «Зенит» был сильнее. Но то, какая рубка была за золото до последнего тура... Я считаю, что это добавляет интереса чемпионату», — приводят «Известия» слова Оздоева.

«Зенит» стал чемпионом России в шестой раз подряд. «Краснодар» занял второе место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» замкнуло тройку лидеров.