Оздоев рассказал, чем чемпионат Греции отличается от РПЛ

Полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев сравнил чемпионаты России и Греции. По его мнению, в РПЛ все команды находятся примерно на одном уровне, в то время как в Греции разница в классе между клубами очень большая.

«Интрига в прошедшем сезоне и там, и там была на загляденье (улыбается). В Греции с этим даже еще запутаннее было — четыре команды боролись за титул: мы, «Панатинаикос», «Олимпиакос» и АЕК. Такого там никогда не было. Про Россию вы и так знаете: когда до последнего тура шансы на чемпионство сохраняют три команды, это здорово. Редко такое увидишь в каком-либо чемпионате. Какой из двух чемпионатов сильнее? Трудно сравнивать. В Греции первые четыре команды намного сильнее остальных. Разница в классе огромная. В России турнир более ровный. Все 16 команд достаточно хороши, нет слабых клубов. И в отдельном матче каждый может обыграть каждого», — приводят «Известия» слова Оздоева.

В минувшем сезоне 31-летний Оздоев стал чемпионом Греции в составе ПАОКа. Российский футболист выступает за черно-белых с 2023 года.