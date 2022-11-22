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22 ноября, 12:21

Оздоев рассказал, что не рассматривал всерьез предложения от российских клубов прошлым летом

Иван Торопцев
Корреспондент
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Полузащитник турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев заявил, что не собирался продолжать карьеру в России после того, как покинул «Зенит» минувшим летом.

«Шансы были. Но я не рассматривал эти предложения всерьез. Я играл в лучшем клубе страны. И я мог в нем остаться. Мне кажется, из «Зенита» не уходят для того, чтобы перейти в другой российский клуб», — приводит Sport24 слова Оздоева.

Оздоев выступал за «Зенит» с февраля 2018 года, в июле 2022 года 30-летний россиянин покинул клуб по истечении контракта и перешел в «Фатих Карагюмрюк», в составе которого провел 12 матчей и сделал 2 результативных передачи.

Контракт Оздоева с турецким клубом действует до конца июня 2024 года.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-11-22-ozdoyev-ne-rassmatrival-predlozheniya-iz-rossii-vseryez-ya-igral-v-luchshem-klube-strany-i-mog-v-nem-ostatsya

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Магомед Оздоев
Футбол
РПЛ
ФК Фатих Карагюмрюк
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