Оздоев рассказал, что не рассматривал всерьез предложения от российских клубов прошлым летом

22 ноября, 12:21
Полузащитник турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев заявил, что не собирался продолжать карьеру в России после того, как покинул «Зенит» минувшим летом.
«Шансы были. Но я не рассматривал эти предложения всерьез. Я играл в лучшем клубе страны. И я мог в нем остаться. Мне кажется, из «Зенита» не уходят для того, чтобы перейти в другой российский клуб», — приводит Sport24 слова Оздоева.
Оздоев выступал за «Зенит» с февраля 2018 года, в июле 2022 года 30-летний россиянин покинул клуб по истечении контракта и перешел в «Фатих Карагюмрюк», в составе которого провел 12 матчей и сделал 2 результативных передачи.
Контракт Оздоева с турецким клубом действует до конца июня 2024 года.
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