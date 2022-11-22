Оздоев рассказал, что не рассматривал всерьез предложения от российских клубов прошлым летом

Полузащитник турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев заявил, что не собирался продолжать карьеру в России после того, как покинул «Зенит» минувшим летом.

«Шансы были. Но я не рассматривал эти предложения всерьез. Я играл в лучшем клубе страны. И я мог в нем остаться. Мне кажется, из «Зенита» не уходят для того, чтобы перейти в другой российский клуб», — приводит Sport24 слова Оздоева.

Оздоев выступал за «Зенит» с февраля 2018 года, в июле 2022 года 30-летний россиянин покинул клуб по истечении контракта и перешел в «Фатих Карагюмрюк», в составе которого провел 12 матчей и сделал 2 результативных передачи.

Контракт Оздоева с турецким клубом действует до конца июня 2024 года.