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Оздоев — о гегемонии «Зенита»: «Не все вечно, просто на данном этапе так»

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Полузащитник ПАОка Магомед Оздоев считает, что гегемония петербургского «Зенита» не убивает интерес к российскому футболу.

«В Германии у «Баварии» тоже была многолетняя победная серия, но это не означает, что у них плохой чемпионат, в этом году «Байер» смог стать чемпионом. Так же и в России. Нужно просто быть готовым конкурировать. В прошлом другим командам это удавалось, были и те, кто два года подряд становился чемпионом. Не все вечно, просто на данном этапе так. Для «Зенита» это великолепное время». — сказал Оздоев ТАСС.

Петербургский клуб выиграл все трофеи прошедшего сезона: Кубок и Суперкубок страны, а также чемпионат России. Оздоев выступал за «Зенит» с 2018 по 2022 год.

Источник: ТАСС
Магомед Оздоев
РПЛ
ФК Зенит
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