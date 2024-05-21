Пацай — о совмещении Адиевым постов в «Ахмате» и сборной Казахстана: «Правильнее выбрать что-то одно»

Бывший нападающий сборной Казахстана Сергей Пацай поделился мыслями о совмещении россиянином Магомедом Адиевым должностей главного тренера сборной Казахстана и «Ахмата».

«Очень рад за Магомеда Адиева и его штаб — там мои хорошие друзья, поэтому следил за «Ахматом». Что касается его дальнейшей работы, то, думаю, все-таки, правильнее было бы, опять же, на мой взгляд, выбрать что-то одно. Как говорится, на двух стульях не усидишь», — цитирует Пацая Legalbet.kz.

Адиев возглавляет сборную Казахстана с 2022 года. Главным тренером «Ахмата» он стал 5 апреля 2024 года. Ранее сообщалось, что грозненский клуб хочет оставить 46-летнего специалиста главным тренером на следующий сезон. Его соглашение с «Ахматом» рассчитано до 30 июня.