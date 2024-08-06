Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:14

Палата по разрешению споров РФС рассмотрит иск Федотова к ЦСКА 6 августа

Алина Савинова
Telegram Дзен

Первое заседание палаты по разрешению споров РФС по иску бывшего главного тренера ЦСКА Владимира Федотова к московскому клубу пройдет 6 августа.

«Владимир Федотов обратился в палату по разрешению споров в связи с расторжением контракта с ПФК ЦСКА. Первое заседание состоится 6 августа», — приводит ТАСС слова представителя службы коммуникаций РФС.

Ранее директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что Федотов подал иск в палату по разрешению споров. У стороны 57-летнего специалиста возникли вопросы по части, касающейся компенсации при расторжении контракта.

Федотов возглавлял ЦСКА с июня 2022 по июнь 2024 года. С ним армейцы стали обладателями Кубка России и серебряными призерами РПЛ сезона-2022/23.

Источник: ТАСС
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Владимир Федотов (тренер)
9
Обсудить
Читайте также
Зять Билла Гейтса снялся с турнира на Олимпиаде из-за травмы лошади
Парагвайскую пловчиху выгнали из сборной за ночевку за пределами Олимпийской деревни
Состояние здоровья Шестерова пока не позволяет избрать ему меру пресечения
Станкович раскрыл проблему Угальде, президент РПЛ вступился за Соболева
Мэр Хиросимы процитировал Горбачева на церемонии памяти жертв бомбардировок
В СМИ сообщили о приобщении к делу Булгакова содержимого банковских ячеек
Популярное видео
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Деменко назвал слабым старт «Краснодара» в РПЛ

КДК накажет «Спартак» за оскорбительные высказывания болельщиков в матче против «Крыльев»