Палата по разрешению споров РФС рассмотрит иск Федотова к ЦСКА 6 августа

Первое заседание палаты по разрешению споров РФС по иску бывшего главного тренера ЦСКА Владимира Федотова к московскому клубу пройдет 6 августа.

«Владимир Федотов обратился в палату по разрешению споров в связи с расторжением контракта с ПФК ЦСКА. Первое заседание состоится 6 августа», — приводит ТАСС слова представителя службы коммуникаций РФС.

Ранее директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что Федотов подал иск в палату по разрешению споров. У стороны 57-летнего специалиста возникли вопросы по части, касающейся компенсации при расторжении контракта.

Федотов возглавлял ЦСКА с июня 2022 по июнь 2024 года. С ним армейцы стали обладателями Кубка России и серебряными призерами РПЛ сезона-2022/23.