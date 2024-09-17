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Пальцев: «Когда был разнорабочим, представлял, что заработаю тысячи две и гульну с друзьями»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Защитник махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев в комментарии для «СЭ» рассказал о работе разнорабочим на заводе.

«Все раздувают, что я работал на заводе месяц или два. А я так просто был разнорабочим — с друзьями туда-сюда ходили. Не мог представить, что вообще надену футболку сборной России. На тот момент я мог себе представить, что заработаю тысячи две и гульну с пацанами. Что покупал? Мармеладки (смеется)... Нельзя в интервью говорить, что покупал», — сказал Пальцев «СЭ».

23-летний защитник дебютировал за сборную России в товарищеской игре против Вьетнама (3:0). В нынешнем сезоне РПЛ футболист провел 7 матчей, не отметившись результативными действиями.

Сборная России по футболу
ФК Динамо (Махачкала)

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