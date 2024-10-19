Пальцев считает, что Агаларов может стать лучшим бомбардиром этого сезона в РПЛ

Защитник махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев поделился ожиданиями от выступления одноклубника Гамида Агаларова в сезоне-2024/25.

«Гамид — отличный человек. Он забивает, приносит результат команде и в целом положительно влияет на коллектив. Верю ли я, что Агаларов может стать одним и лучших бомбардиров в сезоне? Конечно, при этом я верю, что не только он может претендовать на такое звание, но и Сердер Сердеров и Кирилл Зинович. У нас действительно хорошие нападающие», — цитирует Пальцева Legalbet,

В текущем сезоне 24-летний Агаларов провел 13 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и сделал одну результативную передачу.