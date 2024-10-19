Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 08:51

Пальцев считает, что Агаларов может стать лучшим бомбардиром этого сезона в РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Защитник махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев поделился ожиданиями от выступления одноклубника Гамида Агаларова в сезоне-2024/25.

«Гамид — отличный человек. Он забивает, приносит результат команде и в целом положительно влияет на коллектив. Верю ли я, что Агаларов может стать одним и лучших бомбардиров в сезоне? Конечно, при этом я верю, что не только он может претендовать на такое звание, но и Сердер Сердеров и Кирилл Зинович. У нас действительно хорошие нападающие», — цитирует Пальцева Legalbet,

В текущем сезоне 24-летний Агаларов провел 13 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и сделал одну результативную передачу.

Источник: Legalbet
Гамид Агаларов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Биография Михаэля Шумахера: жизнь легенды «Формулы-1» до и после трагедии
Посольство в Гаване призвало россиян сохранять спокойствие на фоне блэкаута
Дзюба не знает о своей травме, Медведев не видит конфликта с Артемом, Соболева убрали из стартового состава. Что произошло после матча «Акрон» - «Зенит»
ФИДЕ дисквалифицировала украинского шахматиста Шевченко
Названы правила безопасного использования Wi-Fi
Смерть Яхьи Синвара изменит ход конфликта на Ближнем Востоке. Что пишут СМИ
Сегодня
Вчера
Неделя