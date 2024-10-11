Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:11

Пальцев: «Европа всегда интересует, но это не значит, что не хочу играть в РПЛ»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Telegram Дзен

Защитник махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев в комментарии «СЭ» поделился мнением о своем будущем.

— Тебе известно, что будет зимой?

— Отдыхать полечу. Пока только это известно. О смене клуба не думаю. Будут предложения — будем думать.

— Говорят, тобой уже топы интересуются.

— Не в России, надеюсь? (смеется) На самом деле не знаю ничего про предложения. Поэтому ничего сказать не могу. С агентом ничего не обсуждали.

— Ты пошутил или Европа тебя интересует больше?

— Европа всегда интересует, но это не значит, что не хочу играть в РПЛ. Каждый клуб здесь по-своему сильный.

В нынешнем сезоне 23-летний футболист провел 14 матчей во всех турнирах за махачкалинцев, отметившись 1 результативной передачей.

ФК Динамо (Махачкала)

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Экс-футболиста «Локомотива» Алиева объявили в розыск в России
К команде Карпина в самый неожиданный момент нагрянул допинг-контроль
Пловец Евгений Рылов заявил, что хочет выступать под флагом России
Ким Чен Ын приехал на празднование 79-летия ТПК на подаренном Путиным Aurus
Бывшую телеведущую Лазареву объявили в международный розыск
К чему приведет противостояние Орбана с политиками Евросоюза. Разбор
Сегодня
Вчера
Неделя