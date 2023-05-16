Источник: «Палмейрас» хочет купить Клаудиньо у «Зенита»

«Палмейрас» интересуется полузащитником «Зенита» Клаудиньо, сообщает Goal.

По данным источника, бразильский клуб рассматривает возможность покупки 26-летнего бразильца этим летом. Сообщается, что российский клуб согласится отпустить футболиста только в том случае, если получит предложение в размере 20 миллионов евро или выше.

На данный момент «Палмейрас» еще не вступал в переговоры с «Зенитом». В бразильской команде ждут, какое решение клуб из Санкт-Петербурга примет по поводу будущего игрока, и готовы начать обсуждение трансфера только в том в случае, если хавбек выразит желание вернуться на родину.

Как утверждает издание, «Палмейрас» уже пытался подписать Клаудиньо в зимнее трансферное окно, но «Зенит» запросил 20 миллионов евро, в то время как бразильский клуб был готов заплатить лишь половину этой суммы.

Клаудиньо перешел в «Зенит» из «РБ Брагантино» в августе 2021 года. В сезоне-2022/23 футболист забил 5 голов и сделал 12 результативных передач в 29 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает бразильца в 18 миллионов евро.