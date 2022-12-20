«Палмейрас» интересуется Клаудиньо, «Зенит» хочет получить за игрока от 15 до 17 миллионов евро

«Палмейрас» интересуется полузащитником «Зенита» Клаудиньо, сообщает Goal.

По данным источника, на этой неделе бразильский клуб проведет переговоры с представителями российской команды и агентами 25-летнего футболиста.

Сообщается, что сам игрок заинтересован в переходе, поскольку «Зенит» не может выступать в еврокубках. Бразилец считает привлекательным переход в «Палмейрас», который является топ-клубом на его родине.

«Зенит» хочет получить за футболиста от 15 до 17 миллионов евро. Источник отмечает, что «РБ Брагантино», у которого клуб из Санкт-Петербурга покупал Клаудиньо летом 2021 года, должен получить 20 процентов от суммы последующей продажи игрока.

В сезоне-2022/23 Клаудиньо забил 3 гола и сделал 8 результативных передач в 19 матчах за «Зенит». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость полузащитника в 18 миллионов евро, контракт футболиста действует до конца июня 2027 года.