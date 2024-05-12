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Сегодня, 20:08

«Палмейрас» летом может выкупить Клаудиньо у «Зенита»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Клаудиньо.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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«Палмейрас» заинтересован в переходе полузащитника «Зенита» Клаудиньо, сообщает журналист Жорже Никола.

По информации источника, сделка может произойти в летнее трансферное окно.

Клаудиньо выступает за «Зенит» с лета 2021 года. В текущем сезоне 27-летний бразилец провел за сине-бело-голубых 39 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и сделал восемь результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Клаудиньо в 18 миллионов евро. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года.

Клаудиньо
Футбол
ФК Зенит
ФК Палмейрас
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