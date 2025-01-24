«Палмейрас» может подписать Бителло вместо Клаудиньо

Полузащитник «Динамо» Бителло может продолжить карьеру в Бразилии, сообщает Bolavip.

По сведениям источника, на 25-летнего бразильца претендует «Палмейрас». Клуб из Сан-Паулу намерен подписать игрока после того, как им не удалось договориться с «Зенитом» о переходе Клаудиньо.

13 января сообщалось, что Бителло не прилетел на сборы бело-голубых, оставшись в Бразилии. Сообщалось, что «Динамо» разослало письмо в клубы бразильской серии А, предупредив о недопустимости переговоров с Бителло без одобрения бело-голубых.

Полузащитник выступает за московскую команду с 2023 года. Его контракт рассчитан до лета 2028-го.