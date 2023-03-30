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Сегодня, 20:23

Агент Ранджеловича: «Вопрос продления контракта будем поднимать в начале июня»

Виталий Косик
Корреспондент
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Футбольный агент Василис Панагиотакис рассказал о ситуации с контрактом вингера «Урала» Лазара Ранджеловича.

«Пока нет никаких переговоров с «Уралом» о продлении контракта. Планируем поднимать эту тему в начале июня. Пока я не знаю, что произойдет дальше, все будет зависеть от его выступлений во второй части сезона. Может, Лазар забьет еще пять мячей и на горизонте появится «Зенит». Может, он больше не забьет и «Урал» скажет — спасибо, Лазар, до свидания», — приводит слова Ранджеловича «РБ Спорт».

В текущем сезоне 25-летний серб сыграл за «Урал» 19 матчей, забил три гола и отдал четыре результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-randzhelovicha-vopros-prodleniya-kontrakta-budem-podnimat-v-nachale-iyunya/
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