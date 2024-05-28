Панченко назвал самую зрелищную команду РПЛ

Спортивный директор «СКА-Ростов» и бывший футболист «КАМАЗа» Виктор Панченко объяснил, почему считает «Зенит» самой зрелищной командой в РПЛ.

«Честно говоря, на протяжении всего сезона не было команды, которая стабильно показывала зрелищный футбол. У меня глаз радовался игре то одним, то другим клубам. «Краснодар» некоторые матчи идеально выдал, «Динамо» тоже, «Зенит» по ранней весне хорошо играл, уверенно. Если из этой тройки выбирать один клуб, буду исходить из итоговой турнирной таблицы РПЛ, которую я предсказал заранее. Думаю, «Зенит» заслужил это звание. Они показывали зрелищный футбол, но их подарками в конце сезона другие не воспользовались», — приводит слова Панченко Legalbet.

«Зенит» стал чемпионом России шестой раз подряд и 11-й раз в истории. «Краснодар» занял второе место, «Динамо» — третье.