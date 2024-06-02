Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:20

Панченко объяснил, почему 30 лет назад было сложнее оформить пента-трик

Алина Савинова
Telegram Дзен

Спортивный директор СКА-Ростов и бывший футболист «КАМАЗа» Виктор Панченко считает, что 30 лет назад было сложнее оформить пента-трик.

«Пента-трик однозначно было сложнее оформить 30 лет назад. Тогда футбол был совершенно другой. Все боролись за каждый мяч, никто не хотел проигрывать. Были настоящие битвы. Сейчас поля быстрее, другая тактика, мячи летящие какие-то. Нашими мячами тяжело вообще было забить», — цитирует Панченко Legalbet.

В 29-м туре РПЛ нападающий «Зенита» Матео Кассьерра забил пять мячей в матче против «Ахмата» (5:1), повторив рекорд 30-летней давности.

Источник: Legalbet
Матео Кассьерра
Футбол
РПЛ
Виктор Панченко
5
Обсудить
Читайте также
Чехия попала в группу Евро-2024 с Португалией, Турцией и Грузией
Анастасия Потапова и Александр Шевченко поженились в 2023 году
Боец с позывным Адлер рассказал о столкновении с «роем» дронов ВСУ
Махачев хочет уйти в другой вес, босс UFC намерен провести в России бой с Царукяном, на который приглашают Путина. Что произошло после победы Махачева над Порье
У Эйфелевой башни выставили гробы с «погибшими на Украине французскими солдатами»
Военный эксперт назвал «раскачиванием лодки» пуски США ракет Minuteman III
Популярное видео
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

Деменко: «Мусаев будет доверять Агкацеву, а Дюпина берут для конкуренции»

Фильцов: «Лантратов так вписался в «Локомотив», будто играет там уже давным-давно»