Панченко рассказал, что получал предложения от клубов первой лиги, Казахстана и Узбекистана

Экс-нападающий московского «Динамо» и ЦСКА Кирилл Панченко рассказал о вариантах продолжения карьеры.

Ранее 35-летний форвард расторг контракт с «Химками» по согласию сторон.

«Сейчас тренируюсь с «Динамо-2». Есть предложения из Узбекистана и Казахстана, но туда ехать далеко, совсем другой ритм жизни. Хотя в финансовом плане они заманчивы. Пока ничего не отметаю. Есть варианты в первой российской лиге, но эти клубы не ставят задач. Посещают ли мысли о завершении карьеры? Чувствую в себе силы, слежу за собой, хочется еще поиграть», — заявил Панченко Metaratings.ru.

Панченко также известен по игре за «Мордовию», «Томь» и «Тамбов» в РПЛ. На счету форварда 30 голов и 15 результативных передач в 192 матчах в РПЛ.