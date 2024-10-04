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Сегодня, 10:40

Панченко считает, что Джикия принесет большую пользу «Химкам»

Владислав Маслов
Корреспондент
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Нападающий «Химок» Кирилл Панченко прокомментировал дебют Георгия Джикии за подмосковный клуб.

«Джикия? Думаю, все все видели. Тут даже не нужно ничего оценивать. Георгий уже давно доказал, насколько он классный футболист и хороший человек. Для «Химок» его приход — значительное усиление», — цитирует Панченко Legalbet.

30-летний Джикия присоединился к «Химкам» в сентябре на правах свободного агента. Его предыдущим клубом был «Спартак», где игрок выступал с 2017 по 2024 год. В составе сборной России футболист сыграл 44 матча, в которых забил 2 мяча.

Источник: Legalbet
Георгий Джикия
Кирилл Панченко
ФК Химки

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