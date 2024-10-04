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Сегодня, 11:22

Панченко заявил, что Джикия быстро адаптировался в «Химках»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Химок» Кирилл Панченко рассказал об адаптации защитника Георгия Джикии в подмосковном клубе.

30-летний россиянин дебютировал за красно-черных в матче пятого тура группового этапа FONBET Кубка России с «Ростовом».

«Мы с Георгием уже давно знакомы. Быстро нашли общий язык. Никаких проблем.
Ощущаем ли на себе роль лидеров коллектива? Естественно. Команда — живой организм. Игроки, которые постарше и поопытнее всегда будут подсказывать тем, кто моложе. Это нормально», — приводит слова Панченко «РБ Спорт».

Джикия перешел в «Химки» 12 сентября. Контракт защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Источник: РБ Спорт
Георгий Джикия
Кирилл Панченко
ФК Химки

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