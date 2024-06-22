Пантелеев: «Мечтаю вернуться в «Спартак». Не сказал бы так, когда уходил оттуда. Сейчас очень хочу»

Бывший полузащитник «Спартака» Владислав Пантелеев заявил, что мечтает вернуться в московский клуб.

27-летний россиянин — воспитанник красно-белых. Он покинул клуб в январе 2019 года.

«Есть ли у меня глобальная мечта? Вернуться в «Спартак». Когда уходил в «Рубин», не сказал бы так. А сейчас очень хочу. Понятно, это будет очень тяжело. Но «Спартак» — мой родной клуб, которому я всегда благодарен и который всегда буду любить», — приводит Sport24 слова Пантелеева.

С января 2024 года Пантелеев выступает за «Урарту». Хавбек принял участие в 6 матчах армянской команды и не отметился результативными действиями.