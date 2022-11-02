«Важной задачей для меня было омолодить состав». Ваноли рассказал о стратегической цели в «Спартаке»

Бывший главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли в интервью «СЭ» рассказал об одной из главных целей, которая стояла перед ним во главе московского клуба.

— Нашей главной целью было купить и сделать сильнее лучших молодых игроков, которые были в России. Это обсуждалось с Федуном. Поэтому мы взяли Пруцева, Хлусевича, Классена, развили Игнатова, подтянули к основе Денисова. Моей задачей было омолодить стартовый состав, чтобы потом дать команде уникальный стиль, который позволит уже в следующем сезоне максимально приблизиться к «Зениту», сократить отставание от него.