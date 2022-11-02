«Важной задачей для меня было омолодить состав». Ваноли рассказал о стратегической цели в «Спартаке»

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Бывший главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли в интервью «СЭ» рассказал об одной из главных целей, которая стояла перед ним во главе московского клуба.
— Нашей главной целью было купить и сделать сильнее лучших молодых игроков, которые были в России. Это обсуждалось с Федуном. Поэтому мы взяли Пруцева, Хлусевича, Классена, развили Игнатова, подтянули к основе Денисова. Моей задачей было омолодить стартовый состав, чтобы потом дать команде уникальный стиль, который позволит уже в следующем сезоне максимально приблизиться к «Зениту», сократить отставание от него.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования